‘Seçim yasaklarına’ takılan Polis atamaları başladı

Polis Genel Müdürlüğü’nün 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru alımı için çıktığı ve ‘seçim yasaklarına’ takılan atamalar başladı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Polis Örgütüne alınacak, 105 erkek ve 20 bayan Polis Memuru ile 25 İtfaiye Memuru, bugün Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından polis/İtfaiye aday adayı olarak atamalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, adayların 21 Mart 2022 Pazartesi günü Polis Okulu Müdürlüğü'nde temel eğitimlerine başlayacakları ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Polis Genel Müdürlüğü’nün 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru alımı için çıktığı münhalin üzerinden 6 ay geçmiş, yapılan sınavda başarılı olanlar ‘seçim yasakları var, beklemede kalın’ yanıtının ardından uzun süre aranmamıştı.

23 Ocak tarihinde yapılan Genel Seçim öncesi açılan ve sınavları Kasım 2021’de yapılan Polis/İtfaiye münhalini kazananlar ve sınavında dereceye girenler, 'seçim yasakları var' denilerek okula çağrılmamıştı.

Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen dereceye girenlerin çağrılmaması tepki toplamıştı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili bu güne dek sessizliğini korurken, Başbakanlıktan yapılan açıklamada sürecin ‘Polis okulundaki yemek ihalesine’ takıldığı ifade edilmişti.

Polis/İtfaiye memuru alımı süreci beklemede