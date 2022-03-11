Polis/İtfaiye memuru alımı süreci beklemede

Polis Genel Müdürlüğü’nün 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru alımı için çıktığı münhalin üzerinden 6 ay geçti, yapılan sınavda başarılı olanlar ‘seçim yasakları var, beklemede kalın’ yanıtının ardından hala aranmadı.

23 Ocak tarihinde yapılan Genel Seçim öncesi açılan ve sınavları Kasım 2021’de yapılan Polis/İtfaiye münhalini kazananlar ve sınavında dereceye girenler, 'seçim yasakları var' denilerek okula çağrılmadı.

Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen dereceye girenlerin çağrılmaması tepki topladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise PGM’den konuyla ilgili net bilgi elde edilip, açıklama yapılacağı ifade edildi.

Resmi açıklama en son 24 Kasım 2021’de

Polis Genel Müdürlüğü Resmi sosyal medya ağından en son 24 Kasım 2021’de yapılan paylaşımda bu tarihte, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından oluşturulan başarı listesinde asil ve yedek aday olarak belirlenen müracaatçıların sonuçları liste şeklinde açıklanmıştı. Açıklamada, “Sağlık kontrollerine katılacak müracaatçılara duyuru daha sonra www.polis.gov.ct.tr adresinden yapılacaktır.” denmişti.

24 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise resmi bir paylaşım veya bildirim yapılmadığı görüldü.

150 yeni Polis’in alınacağı münhal için yapılan sınavla ilgili, asil ve yedek aday olarak ayrılan toplamda 186 kişilik başarı listesi bu açıklamada yer almıştı.

Sınavlar Kasım 2021’de yapılmıştı

Hatırlanacağı üzere; PGM Polis Örgütü kadrosunda münhal bulunan 105’i erkek, 20’si kadın, 25’i itfaiye memuru olmak üzere 150 kişilik Polis/İtfaiye Memuru alınacağını 2021 yılının Eylül ayında duyurmuştu. Duyurunun ardından 6 Kasım 2021’de ise yazılı sınav olan İngilizce sınavı yapılmıştı.