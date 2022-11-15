Seçim yasakları öncesi son resmi gazete

Ünal Üstel’in Başbakan olarak görevlendirildiği UBP-DP-YDP üçlü koalisyon hükümeti yerel seçim yasakları öncesi son resmi gazetede yeni yurttaşlık kararları aldı, atamalar yaptı.

Seyrüsefer ruhsat ve muayene harcı ödemeyenlere de af geldi.

Limanlar Dairesi Müdürü Hasan Curcioğlu yerine Ahmet Mevlanoğlu atandı.

Posta Dairesi’nde Mete Topçu görevden alındı, yerine Yusuf Örs atandı.

Sosyal Hizmet Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da görevden alındı.

UBP-DP-YDP kendi atadığı müdürleri, yine kendi görevden almaya, yenilerini atamaya devam etti.

Öte yandan Yeni Nesil Mobil Haberleşme’yle ilgili şartnameye yeni koşullar eklenerek 4-5 G ihalesine yeniden çıkılması da dikkat çekti.

Hacı Halil Afşarata, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Yerel Seçim Yasakları öncesi yayınlanan son resmi gazetede, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin adı Dr. Engin Arkan Sağlık Merkezi olarak değiştirildi, Dikmen’deki sağlık merkezinin ismi ise Dr. Halil Onalt Sağlık Merkezi oldu.

Türkiye’den gelen misafirlerin masraflarının karşılanması ile ilgili çeşitli kararlar da alındı.

Girne Limanı’nda restorasyon nedeniyle kapatılacak işletmelere 2.8 milyon TL Hibe

Ayrıca Girne Antik Liman restorasyon projesi kapsamında limanda bulunan işletmelere, 13 işletmede 71 kişi için kişi başı 40 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 840 bin TL hibe verilmesi de resmi gazeteye yansıdı.

Vakıflar ve Kalkınma Bankası’nda değişiklik

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda Serdar İlhan görevden alındı, Kemal Öztürk yerine atandı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası yönetiminde de değişiklik oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu ve Hüseyin Tabur, “görev sürelerine bakılmaksızın” görevden alındılar.

Başkanlığa Ahmet Özorun, üyeliklere de Fatma Öztürk ve Eda Çelik Yıldırım atandı.