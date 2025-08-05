“Seçim uğruna eğitim feda ediliyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, UBP-DP-YDP Hükümeti ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitimi siyasetin arka bahçesi olarak gördüğünü ve eğitimi siyasete kurban etmeye çalıştığını söyledi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, özel eğitim ve rehber öğretmen kadrolarının ilköğretim okullarında bilinçli şekilde azaltılmasıyla başlayan sürecin, bugün tüm öğretmen atamalarının durdurulması noktasına geldiğini ifade etti.

Maviş, 19 Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ederek, 19 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek seçim yasaklarına dikkat çekti. Bu süreçte kamuda herhangi bir kadrolu atamanın yapılamayacağını hatırlatan Maviş, hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın bu takvimi bildiği halde bugüne dek herhangi bir yasal ya da idari hazırlık yapmadığını vurguladı. Seçim yasaklarının 60 günden 40 güne düşürülmesi gibi basit bir çözüm önerisinin dahi gündeme getirilmediğine dikkat çekti.

Maviş, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu süreci bilinçli bir şekilde kullanarak öğretmen atamalarını ertelemekte ve geçici görevlendirmelerin tamamen Bakanlık inisiyatifinde gerçekleşmesini hedeflediğini belirtti, “Seçime dönük fırsatçılık” yaptığını söyledi. Maviş, “Seçim öncesi atamalar yapılmazsa, okullar yüzlerce geçici öğretmenle açılacak, ardından yapılacak kadrolu atamalarla kaos yaşanacak” ifadelerini de kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, hükümete “Eğitimde istikrarın öneminden bihaber misiniz, yoksa binlerce öğrenci ve yüzlerce öğretmeni siyasi hesaplar uğruna feda etmeye mi kararlısınız?” sorusunu da yönelterek, “Eğitim bir siyasi malzeme değil, anayasal bir haktır” dedi.