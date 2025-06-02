“Seçim öncesi kamu kaynaklarının partizanca kullanımına son verilmelidir”

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçmiş seçim dönemlerinde sıkça karşılaşılan “hukuk dışı ve partizanca” uygulamaların yeniden gündeme gelmemesi için hükümete uyarıda bulunuldu. Bu tür uygulamaların, Anayasa’daki eşitlik ilkesini zedelediği, kamu maliyesinde yapısal açıkları derinleştirdiği ve siyasete duyulan güveni sarstığı vurgulandı.

“Kamu kaynakları seçim kazanma aracı değildir”

Açıklamada, özellikle seçim sürecine girildiği bu dönemde bazı uygulamaların ciddi kaygı yarattığı ifade edilerek şu başlıklara dikkat çekildi:

Kamu idaresinde ve bağlı kurumlarda geçici ve sınavsız toplu istihdam

Liyakate ve ihtiyaca bakılmaksızın üçlü kararnameyle yapılan atamalar

T/kiralık araç izinleri

‘İstisnai vatandaşlık’ dağıtımı

Borç ve vergi afları

Kırsal kesim arsası dağıtımı

Kamu ihale süreçlerinde partizanca kayırmacılık yapılması

Spor ve kültürel faaliyetlere destek bahanesiyle, siyasi reklam amacıyla kendilerine yakın görülen dernek, kulüp ve kuruluşlara kaynak aktarılması

BRT’nin Hükümetin yayın organı olarak kullanılması

ESPA çağrısını şu maddelerle özetledi:

Seçim yasakları süresince ve öncesinde T/kiralık araç ve kırsal kesim arsası tahsisi, kararları durdurulması. Bu tahsisler için objektif, puan-bazlı kriterler getirilmesi ve bunlar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması.

Tüm istihdamlar Kamu Hizmeti Komisyonu sınav–münhal sürecinden geçirilmesi.

“İstisnai olarak yurttaşlığa alınma” gerçekten istisnai olması.

Her türlü af uygulamasına son verilmesi.

Devlet kanalı BRT’de seçim süresince tüm aday ve parti temsilcilerine eşit yayın hakkı tanınmalı; tek taraflı propaganda yayınlarına son verilmesi.

Tüm Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler, seçim kampanyalarında aldıkları bağışları ve yaptıkları harcamaları şeffaf ve denetlenebilir biçimde açıklaması.

Haftalık raporlar açıklanacak

ESPA, seçime kadar geçen süreçte gerçekleşen tüm atama, istihdam, kaynak aktarımı, af ve arsa dağıtımı gibi uygulamaları haftalık raporlarla kamuoyuyla paylaşacağını da duyurdu. Açıklamanın sonunda ise şu mesaj verildi:

“Kamu kaynakları bir siyasi partinin ya da adayın değil, toplumun ortak malıdır. Şeffaf, hesap verebilir ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışı şarttır.”