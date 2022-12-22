Tatar'dan şehit ailelerine: “Seçim arifesinde kısa günün karı söylemlerden uzak durulmalı"
Şehit Ailelerine konuşma yasağı getirilen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, şehit ailelerine yine sitem etti...
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Şehit Ailelerine konuşma yasağı getirilen Anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, şehit ailelerine yine sitem etti, ‘özellikle seçim arifesinde kısa günün karına siyasi birtakım söylemlerden uzak durmak gerektiğini’ söyledi.
“Elbette şehit ailelerinin acıları, bizlerin de acılarıdır”
“Elbette şehit ailelerinin acıları, bizlerin de acılarıdır” diyen Cumhurbaşkanlığı Makamı’ndaki Tatar, “Şehitlerimize sahip çıkarken, milli mücadele içerisinde bizlerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Tatar, özellikle seçim arifesinde kısa günün karına siyasi birtakım söylemlerden uzak durmak gerektiğini savundu.
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Etiketler : ERSİN TATAR, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği