Şehit çocuğunun gözyaşları: “Benim babam bugünleri görsün diye şehit olmadı”

21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen törende, kendilerine getirilen “törenlerde konuşma yasağını” protesto etmek adına ağızlarına siyah bant takan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetimi, “protokolün tören alanını terk etmesi” sonrası, mezarların başına geçti, bu kez gözyaşları sadece hayatını kaybeden aile bireyleri için akmadı…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın konuşmaya başlamasıyla bantları ağızlarına takan aile bireyleri, törenin sona ermesiyle ağızlarındaki bantları çıkarttı.

Protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kısa bir açıklama yapan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, “Tek bir kelime söylemek istiyorum… Ben kimim diye bana laf atanlara; benim babam buradadır. Ben kundaktaydım babam şehit olduğunda. Sadece resimden ve mezarından tanıdım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra babasının mezarının başına geçen Benan, “Benim babam bugünleri görsün diye şehit olmadı” dedi, kendisiyle birlikte, orada bulunan tüm şehit aileleri gözyaşı döktü.

1 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Üst’El Hükümeti’nin küçük ortakları Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu katıldı.

KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ise törene katılmadı.

Polis, hem şehitlik içinde hem de dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Cumhurbaşkanlığı’ndan protokol ekiplerinin “tüm ısrarların” rağmen, kürsüde konuşma yapacak Ersin Tatar’ın arkasında durmayı reddetti.

Ellerini bile sıkmadılar

Öte yandan Ersin Tatar, Büyükelçi Feyzioğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, ailelerin yanına gitmemesi ve ellerini sıkmaması dikkat çekti.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar kürsüye çıkarak konuşmasına başladı, bu sırada ise şehit aileleri, önceden kestikleri siyah bantları ağızlarına taktı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne yönelik “konuşma yasağını” protesto etti.

Aileler, protokolün şehitliği terk etmesinin ardından aile bireylerinin mezarlarının başına gitti, gözyaşları durmadı…

Ne olmuştu?

Benan, 21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında Lefkoşa AKM'de düzenlenen törende, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söylemiş; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” demiti.

Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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