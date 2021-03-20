Sayıları azalıyor

Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği kurucu üyesi Asuman Korukoğlu, yaptığı açıklamada dünya serçe gününe değinerek, serçelerin sayılarının dünyada gittikçe azalmakta olduğunu kaydetti. Korukoğlu, tükenmez sayılan serçelerin çevre kirlenmesi, doğal ortamların küçülmesi, evlerin mimari tarzlarındaki değişiklik, pestisitler , yasadışı avcılık ve kuş kovan dikenli teller sayesinde sayılarının gittikçe azaldığını ifade etti.

Korukoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Doğa Derneğinin verdiği bilgilere göre; İngiltere’de son 40 yıl içinde serçelerin yüzde 68’i, yani 20 milyon serçe yok oldu. Hollanda’da serçeler nesli tehlike altında tür olarak kırmızı listeye alındı. Son 10 yılda Anadolu’da da serçelerin azaldığını biliniyor.

Ada genelinde binlercesi kaydedilen serçelerin Kıbrıs’taki kayıtlarına göre bu güne kadar adamızda 6 farklı tür serçe kaydedilmiş. En yaygını evcil serçenin ise Passer domesticus olduğu tespit edildi. Deniz seviyesinden sulak alanlara, tarlalardan en yüksek zirvelere kadar görülebiliyor.

Çevre kirlenmesi, doğal ortamların küçülmesi, evlerin mimari tarzlarındaki değişiklik, pestisitler , yasadışı avcılık ve kuş kovan dikenli teller sayesinde tükenmez sandığımız serçeler de DÜNYA SERÇE GÜNÜ diye bir gün düzenlenmesine ihtiyaç duyacak kadar azaldılar. Bu nedenle Hintliler kutsal saydıkları serçelere dikkat çekmek için DÜNYA SERÇE GÜNÜ’nü yarattılar. Dünya Serçe Günü 10 yıldır düzenleniyor.”