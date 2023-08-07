Sayıl, yarışta rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın eski foto muhabirlerinden, Tüfekçi Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Sayıl, dün gerçekleşen Sprint Triatlon yarışında rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu, Sayıl’ı hastanede ziyaret ederek, fotoğraf yayımladı.

Sayıl’ın 1 gece koroner yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün normal servise çıktığı ifade edildi.

Federasyon’un paylaşımı şöyle: İskele’de yapılan Sprint Triatlon yarışının koşu parkurunda rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Tüfekçi Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Sayıl, 1 gece hastanede koroner yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün normal servise çıktı.

Bugünü de hastanede geçirecek olan Hüseyin Sayıl’ı hastanede ziyaret eden federasyon yöneticimiz Sertaç Bozatlı, camiamız adına kendisine geçmiş olsun ve şifa dileklerimizi iletti.