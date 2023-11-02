Savcılık “devleti” temsil etmeme kararı aldı

Ertuğrul SENOVA

Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından yargıya taşınan “UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, Ercan Havalimanı işletmecisi T&T’ye 59 milyon Euro’luk vergi affı tanıması” kararıyla ilgili ara emri davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Yüksek İdare Mahkemesi’nde görüşülecek davada “devleti” temsil etmeme kararı aldı.

Başsavcı Sarper Altıncık’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Avukat Şahap Tokatlı’ya “devleti savunması” görevi verildi.

25 Eylül’de Yüksek İdare Mahkemesi’nde CTP tarafından dava dosyalanmış, yine aynı tarihte ara emri müracaatı yapılmıştı.

Savcılık, 19 Ekim tarihinde, ara emri talebine ilişkin dosyayla ilgili nasıl bir yol izleneceğine karar verileceğini bildirmişti.

Yaşanan son gelişmeyle birlikte savcılık, davalı konumundaki “Bakanlar Kurulu”, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı” ile “Maliye Bakanlığı”nı savunmama kararı aldı.

Ara emrine ilişkin davanın 9 Kasım’da görüşülmesi bekleniyor.

Davanın esasına ilişkinse henüz bir gelişme yaşanmadı.