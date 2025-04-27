"Savaşsız, sömürüsüz bir dünya hayal ediyorum"
Portre / Derviş Ersalıcı – Öğrenci
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sporcu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Meslek Seçiminde Beden Eğitimi Öğretmenliğini Tercih Etmeseydim Büyük ihtimal Ticaret ile uğraşırdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Spor Gündemi Antrenmanlar Ülke Gündemi Ve Siyaset
Kayıtsız kalamadığım şey… Her türlü Haksızlık Adaletsizlik
En büyük pişmanlığım… Spora Küçük Yaşta başlamamak
En büyük sevincim… Şampiyonluklar
Hayatımın dönüm noktası… Siyasetle İlgilenmeye Başladığım Günler
Beni en çok etkileyen yazar… Tolstoy
Başucumdaki kitap... Cehaletten Kurtulma Sanatı
En keyif aldığım müzik.. Cem karaca Devrimci parçalar Grup Yorum
En son izlediğim film… The Roadhouse 1989
Kendim için son aldığım şey… Kıyafet
Dolabımdaki en gereksiz şey… Annemin benim için aldığı kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Yemek
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Değiştirmek istediğim bir şey yok
Kendimde beğendiğim özellik… Liderlik Ruhu ve Sorumlu Bir Yönetici Olmam (Kaptanlık) Bu Özelliği Hem Sporda Hemde Siyasetde Kullanabilecek Olmam Benim Avantajıma Olacak
Olmasa da olur… Aşırı fazla para
Olmazsa olmaz… Disiplin
En iyi yaptığım yemek… Salata denebilir
Hayalimdeki dünya… Savaşsız Siyasi Çıkarlar İçin Halkların Birbirine düşürülmediği Sömürüsüz Ve Müreffeh
Aşk benim için… Mercedes-Benz
Onunla çok tanışmayı isterdim… Ernesto Che Guevara
Görmek istediğim yer… Havana Küba, İsviçre
Mutlaka yapmak istediğim.. Meslek Olarak Beden Eğitimi Öğretmenliği Ancak İleride Siyaset ile ilgilenmeye devam edeceksem Başkanlık Yapmak İstiyorum
Son olarak söylemek istediklerim… Hasta La Victoria Siempre!