"Savaşsız, sömürüsüz bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sporcu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Meslek Seçiminde Beden Eğitimi Öğretmenliğini Tercih Etmeseydim Büyük ihtimal Ticaret ile uğraşırdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Spor Gündemi Antrenmanlar Ülke Gündemi Ve Siyaset

Kayıtsız kalamadığım şey… Her türlü Haksızlık Adaletsizlik

En büyük pişmanlığım… Spora Küçük Yaşta başlamamak

En büyük sevincim… Şampiyonluklar

Hayatımın dönüm noktası… Siyasetle İlgilenmeye Başladığım Günler

Beni en çok etkileyen yazar… Tolstoy

Başucumdaki kitap... Cehaletten Kurtulma Sanatı

En keyif aldığım müzik.. Cem karaca Devrimci parçalar Grup Yorum

En son izlediğim film… The Roadhouse 1989

Kendim için son aldığım şey… Kıyafet

Dolabımdaki en gereksiz şey… Annemin benim için aldığı kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Yemek

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Değiştirmek istediğim bir şey yok

Kendimde beğendiğim özellik… Liderlik Ruhu ve Sorumlu Bir Yönetici Olmam (Kaptanlık) Bu Özelliği Hem Sporda Hemde Siyasetde Kullanabilecek Olmam Benim Avantajıma Olacak

Olmasa da olur… Aşırı fazla para

Olmazsa olmaz… Disiplin

En iyi yaptığım yemek… Salata denebilir

Hayalimdeki dünya… Savaşsız Siyasi Çıkarlar İçin Halkların Birbirine düşürülmediği Sömürüsüz Ve Müreffeh

Aşk benim için… Mercedes-Benz

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ernesto Che Guevara

Görmek istediğim yer… Havana Küba, İsviçre

Mutlaka yapmak istediğim.. Meslek Olarak Beden Eğitimi Öğretmenliği Ancak İleride Siyaset ile ilgilenmeye devam edeceksem Başkanlık Yapmak İstiyorum

Son olarak söylemek istediklerim… Hasta La Victoria Siempre!