"Satranç son derece ciddi bir oyun"
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te günlerdir yaşanan başkanlık krizini "satranç" oyununa benzeten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya tepki gösterdi, "Satranç son derece ciddi bir oyun" dedi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te günlerdir yaşanan başkanlık krizini "satranç" oyununa benzeten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya tepki gösterdi, "Satranç son derece ciddi bir oyun" dedi.
Erhürman kişisel sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Satranç son derece ciddi bir oyun.
Böylesine sakil, böylesine berbat, böylesine gayriciddi bir "oyun"a satranç benzetmesi...
Satranca da yazık..."
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