Satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Gönyeli’de satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalanan zanlı P.O., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ramadan Karahüseyin, olguları aktardı.

Polis, 11 Kasım tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı P.O.’nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti.

Polis, zanlının Gönyelideki evinde yapılan aramada el çantasında 17 ayrı foil kâğıdında 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

12 gram 4 bin 500 TL…

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 7 Kasım’da Lefkoşa’da meseleyle bağlantılı olan ve aranan bir şahıstan 12 gram olarak 4 bin 500 TL karşılığında aldığı, 1 gramını yine aranan 1 kişiye verdiğini belirttiğini söyledi. Polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi, alınacak ifadeler aranan kişiler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.