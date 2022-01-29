Satın aldığı uyuşturucuyu hem içti, hem sattı

Polisin Lefkoşa'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan E.C.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Sevinç, zanlının alınan ihbar üzerine, tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığını öğrenildiğini belirtti.

Polis, 28 Ocak tarihinde 14:35 - 15:20 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Lefkoşa’da kaldığı adrese gidildiğini ve 29 yaşındaki zanlı E.C.A.’nın pencereden siyah bir poşet attığını ve evinde mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada zanlının gösterimi ile içinde yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşığın bulunup emare alındığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri 16 Ocak’ta şuanda aranan bir şahıstan 25 gram olarak alıp, bir miktarını içtiğini, bir miktarını da 3 bin TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Sevinç, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Bunun üzerine Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.