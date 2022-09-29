“Satıcı ve alıcı” 8 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar A.D. ve S.I. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 25 Eylül tarihinde, Zahra sokak üzerinde 24 yaşındaki A.D.’nin üzerinde yapılan aramada, cebindeki sigara kutusu içerisinde 2 gram uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Polis aynı zamanda olay yerinde, uyuşturucu madde içmek için tasarlanan pet şişenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan sorgulanmasında konu maddeyi Lefkoşa’da 22 yaşındaki S.I. isimli şahıstan aldığını belirttiğini ve S.I.’nın da derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği her iki zanlının da ikametgâhlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeyin tespit edilemediğini belirtti.

Polis, aynı tarihte her iki zanlıdan uyuşturucu testi için 10cc kan alınıp devlet laboraıtuarına gönderilmek için gerekli yazışmaların başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlı A.D.’nin gönüllü bir ifade verip, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi S.I. isimli zanlıdan aldığını söylediğini belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, zanlı l'in vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.