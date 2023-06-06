Sarpten: “Hükümet naylon poşet konusunda geri adım attı”

Çevre aktivisti Hasan Sarpten, hükümetin naylon poşet konusunda geri attığını ifade etti. Sarpten, tümden yasaklanması gereken poşetlerin yeni bir kararla 25 kuruştan 1 TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Sarpten’in açıklaması:

“Hükumetimiz büyuk umutlarla hayata geçirdigi NAYLON POŞET YASAĞI konusunda geri adım attı‼

Kapı kapı gezip kulis yapan ve plastigin ne kadar faydalı bir icat olduğunu anlatan naylon poşet üreticileri sonunda muradına erdi. Yaptıkları baskı sonucu savcılık daha önce uygundur şeklinde verdiği görüşünü değiştirdi ve teknik açıdan yasaya uygun değil şeklinde görüşünü değişti. Helal olsun

Bunun üzerine 29 Haziran 2023 itibariyla kullanimi tamamen yasak olacak olan plastik poşetlerin yasaklanması tam da seçim öncesinde ne yazık ki 1.5 yıl ertelendi. Tümden yasaklanacak poşetler yeni bir kararla 25 kuruştan 1 TL'ye yükseltildi sadece.

Ne diyelim; bu hükumete yazıklar olsun. 1.5 yılda kim öle kim kala, hükümet devam eder mi bilinmez. Zaten, sizden böyle bir adımı doğru dürüst atmak beklenemezdi. O da, bu konuda size destek veren bizim hatamız

Bu arada; en başta doğayı hice sayıp zafer kazanan naylon poşet üreticilerine tebrikler! Bu arada, görüşünü fırıldak gibi değişen savcılık sana da bravo. Lakin, şunu da bilin ki bu iş burda bitmedi er ya da geç bu ada naylondan kurtulacak...”