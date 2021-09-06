Sarıçizmeli: “Ya Birleşik Kurul toplanır ya da mahkeme yolu görülür”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, çalışmaları tamamlanmasına rağmen Birleşik Kurul’da görüşülmeyen Mehmetçik İmar Planı’na ilişkin Şehir Planlama Dairesi’ne resmi müracaatta bulundu, kurulu toplantıya çağırdı.

Sarıçizmeli, 30 gün içerisinde Birleşik Kurul’un toplanmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Şehir Planlama Dairesi’ne gönderdiği resmi yazıyı da paylaşan Sarıçizmeli, “30 gün içerisinde ya Birleşik Kurul çağrılır, ya da mahkeme yolu görülür” dedi.

Sarıçizmeli’nin yaptığı paylaşım şöyle: Kimseler sinip bekleyeceğimizi sanmasın. Birileri başka hesaplar peşinde olup yarattıkları kaostan beslenme peşinde olabilir. Biz bölgemiz, yaşadığımız topraklarımızın, insanımızın geleceği için çalışıyoruz. Tüm yolları zorlayacağız, gündemde kalmaya devam edeceğiz. Talebimiz net. İmar planı istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız, yasalarımızın da gereği. Bugün Şehir Planlama Dairesi’ne resmi olarak başvurumuzu yaptık. 30 gün içerisinde ya Birleşik Kurul çağrılır, ya da mahkeme yolu görülür.

Mücadeleye devam.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz gün Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede imar planı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen, hükümetin büyük ortağı UBP’nin ‘sürece dahil olmak’ istediği gerekçesiyle, faaliyetlerin sürekli ötelendiğini söylemişti.

Sarıçizmeli, 5 Temmuz’da imar planına ilişkin çalışmayı Birleşik Kurul’a göndermek istediklerini, o günden beri halen beklemede olduklarını kaydetmişti.

Başbakan Ersan Saner’le görüşemediklerini de ifade eden Sarıçizmeli, Birleşik Kurul’un toplanmamasına yönelik yasal süreç başlatacaklarını açıklamıştı.

Mehmetçik’te ‘imar planı’ sancısı