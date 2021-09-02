Mehmetçik’te ‘imar planı’ sancısı

Mehmetçik’te imar planı çalışmaları tamamlandı. 5 Temmuz’da Birleşik Kurul’a gönderilmek istenen çalışma, UBP’nin de sürece dahil olma talebiyle sürüncemede kaldı. Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Birleşik Kurul’un toplanmamasına yönelik yasal süreç başlatacaklarını açıkladı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede imar planı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen, hükümetin büyük ortağı UBP’nin ‘sürece dahil olmak’ istediği gerekçesiyle, faaliyetlerin sürekli ötelendiğini söyledi.

Sarıçizmeli, 5 Temmuz’da imar planına ilişkin çalışmayı Birleşik Kurul’a göndermek istediklerini, o günden beri halen beklemede olduklarını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner’le görüşemediklerini de ifade eden Sarıçizmeli, Birleşik Kurul’un toplanmamasına yönelik yasal süreç başlatacaklarını açıkladı.

“2018 yılında başladı, olmazsa olmaz…”

Sarıçizmeli, çalışmaların 2018 yılında başladığını söyledi, bu çalışmayı ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelendirdi.

2 gün boyunca süren vizyon çalıştay yapıldığını söyleyen Sarıçizmeli, hazırlanan raporun ardından harita üzerinden çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Sarıçizmeli, imar planı üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını, kendisinin de halkla birlikte taslak çalışmayı 15 Nisan 2021’de gördüğünü ifade etti.

Taslak çalışma üzerinde görüş ve önerilerin sunulması için tanınan 42 günlük sürenin 27 Mayıs’ta sona erdiğini belirten Sarıçizmeli, planın son şeklinin Haziran ayı ortasında tamamlandığını ifade etti.

Sarıçizmeli, 5 Temmuz’da çalışmayı Birleşik Kurul’a göndermek istediklerini ancak süreç işlerken UBP’nin de sürece dahil olmak istediği yönünde bilgi verdiğini kaydetti.

“Geri dönüş hala almadık”

1 aylık süre geçmesine rağmen çalışmaya ilişkin herhangi bir geri dönüş almadıklarını aktaran Sarıçizmeli, bu durumu eleştirdi, sadece Şehir Planlama Dairesi Müdürü ile temasta olduklarını belirtti.

Sarıçizmeli, bu açıklamaları Kanal Sim’de yaptı.