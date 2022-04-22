Turizm ve Şarap Eğitmeni Cem Tilki’nin kurucusu olduğu ve iki yıl önce ülkeye kazandırılan Karpaz Yarımadası'ndaki Ziyamet köyündeki Wine Travellers Club (Şarap Gezginleri Kulübü), çalışmalarını devam ediyor.

Şarap kültürü ve eğitimine adanmış Wine Travellers Club’ın ilk bağını kurmayı planlamasının üzerinden iki yıl geçti.

Tarlada bağ ekimi yapan Wine Travellers Club üyeleri, bu anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Wine Travellers Club kurucusu ve şarap eğitimcisi Cem Tilki, yerel şaraplık üzüm türlerinin korunması ve bu çeşitlerden geleneksel şarapların yapılmasının hem ülke turizmine hem de adanın küresel şarap üretimindeki kimliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Bağdaki üzümlerin Kıbrıs’ın kurak mevsimine uygun dört şaraplık üzüm türünden oluştuğu belirtilirken, ilk hasadın ekim tarihinden üç yıl sonra elde edileceği öngörüsü paylaşıldı.

Wine Travellers Club ekibinin beş kişilik küçük ama özveri ile çalışan bir ekip olduğu da ifade edilerek, her bir ekip üyesine ayrı teşekkür edildi.