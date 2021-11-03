Saraçoğlu Vakfı’ndan yaklaşık iki yılda 1 Milyon 245 Bin TL harcama

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ocak 2020 – Kasım 2021 tarihleri arasında çocuklar ve aileleri için toplam 1 milyon 245 bin TL harcama yaptığını açıkladı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, “Yanımda ol gücüme güç kat” sloganıyla farkındalık yaratılmaya çalışılan 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, 1-7 Nisan Kanser Haftası – tüm bunlar sadece birer rakam ve birer tarih... Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizler 2001 yılından beri, çocuk ve ailelerimizin teşhis gününden itibaren yanlarında duran ve her türlü desteği sağlayan bir kurumuz. En önemlisi ise, kurulduğumuz günden bu yana kurum olarak birincil ilkemiz; şeffaflık” dedi.

Ocak 2020 – Kasım 2021 tarihleri arasında çocuk ve aileler için yaptıkları toplam harcama tutarının 1 milyon 245 bin TL sınırında olduğunu belirten Özeralp, “Tabii ki tüm bunları halkımızın farkındalığı ve duyarlılığı ile başarabilmekteyiz” dedi.

“Her daim halkın desteğine ihtiyaç duymaktayız.”

Özeralp açıklamasında, halkın alım gücünün düştüğünü, kanser tedavisindeki yüksek harcamaların hem aileleri hem kendilerini olumsuz etkilediğini kaydederek, ülkedeki ilaç eksikliğine işaret etti.

Özeralp, “Fakat gün geçtikçe halkımızın farkındalık ve duyarlılığını görmek bizler için muhteşem bir mutluluk kaynağıdır. Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizler her daim halkın desteğine ihtiyaç duymaktayız” ifadelerini kullandı.

“Erken tanı için gerekli birçok test ve tahliller, halka ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetlerin sadece bir tanesi”

Özeralp açıklamasında kanserle mücadelede erken tanının mihenk taşı olduğunu vurgulayarak vakfın 2001’den beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan Karaiskakio Vakfı iş birliği sayesinde doktorlarla istişareli olarak birçok önemli test ve tahlili bireylere ücretsiz olarak sunarak halka yardım eli uzattığını belirtti

Özeralp, “Ayrıca özelde kendi ülkemizdeki genelde ise dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara uyumlu donör taramaları 20 yıldır yine ücretsiz olarak gururla sürdürdüğümüz bir hizmetimizdir” dedi.