"Şantaj" suçlamasına Adanır'dan sert tepki

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın birliğin Yönetim Kurulu’nu “hükümete şantaj yapmakla” suçlamasına tepki gösterdi, “Açıklamaları hayretle dinledim. Birlik ve ilgili odalarımızda böyle bir kültür yoktur” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Adanır, “Özdemir Berova’nın kendi partisi, Başbakan ve Eğitim Bakanı ile iletişimi yok. İMO, bu konuyla ilgili raporlarını Başbakanlığa sundu” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)’nun okullarla ilgili hazırladığı raporun gizlenmediğini de söyleyen Adanır, “Bu ülke için sonuna kadar çalıştık. İlk etapta okullarla ilgili çalışmamızı yaptık. Bundan sonrası, bina güçlendirilmesi siyasi bir karardır denildi” şeklinde konuştu.

Hükümetin “İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi”nin geri çekileceğine dair söz verdiğini ancak bunun hayata geçmediğini de söyleyen Adanır, bu gelişmelere rağmen depremde en ön sırada yer aldıklarını, 150 üyenin sahada çalıştığını kaydetti.

Berova'dan KTMMOB'ye "şantaj" suçlaması