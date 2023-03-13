Berova'dan KTMMOB'ye "şantaj" suçlaması

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nu “hükümete şantaj yapmakla” suçladı.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın, okul binalarıyla ilgili hazırlamış olduğu raporu, söz vermesine rağmen KTMMOB Yasa Önerisi’ni geri çekmemesi nedeniyle hükümetle paylaşmama kararı almasıyla ilgili konuşan Berova, “Bu karar, Hükümete bir nevi şantajdır, akıl tutulmasıdır” dedi.

Özdemir Berova, “Kamu kurumu niteliğindeki bir örgüt, halkı çok yakandan ilgilendiren bir konu üzerinden hazırladığı raporu, Milletvekillerinin verdiği bir önerinin geri çekilip çekilmemesine bağlamıştır. Yani, bir nevi bir şantaj malzemesine döndürülmüştür konu. Kamu kurumu niteliğindeki bir örgüt hiç çekinmeden böyle önemli bir konudaki raporun teslimiyetini tüm olumsuzluklar ortada dururken buna bağlaması gerçekten tuhaflıktır. Bu karar akıl tutulmasıdır” şeklinde konuştu.

Berova ayrıca, Başbakan Ünal Üstel’in, bu iki yasa önerisini komitede bekletme ve görüşmeme tavrı içerisinde olduğunu da söyledi.

KTMMOB Yönetim Kurulu, bugün yaptığı yazılı açıklamayla, Hükümetin sözünü tutmayarak “İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “KTMMOB Değişiklik Yasa Önerisi”ni geri çekmediğini, her iki yasa değişiklik önerisi geri çekilene kadar Hükümetin çalışma davetlerine katılmama kararı alındığını duyurmuştu.

Söz konusu yasa önerileri, vize uygulamasını ve KTMMOB’u, devredışı bırakmayı amaçlıyor.

CTP lideri Erhürman:

"Hiç danışmadan, vize yetkisini kaldırmak da doğası içerisinde mi?"

Berova’nın söylemleri üzerine kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sayın Berova’nın söylediklerini biraz şaşkınlıkla dinlediğimi itiraf etmek zorundayım” diyerek, KTMMOB’nin bu raporları hazırlamasının doğası gereği olduğunu ama bu kuruluşun yasasını değiştirmek ve vize yetkisini kaldırma girişiminin doğası içerisinde olup olmadığını sordu.

Erhürman, şöyle konuştu:

“KTMMOB’nin bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak deprem sonrası okullarla ilgili tamamen gönüllü şekilde bu denetimleri kendi mimar ve mühendisleri aracılığıyla yapıp bir rapor hazırlaması, bu doğasının gereğidir da bu tip bir kuruluşun yasasının değiştirilmesi ve kamu binalarındaki vize yetkilerini kaldırılması konusunu kendisine en azından danışılması istişare içerisinde yapılması doğası içerisinde değil mi?”