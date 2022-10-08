Şanslı numara Lefkoşa’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 17235 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Lefkoşa bayilerimizden Mehmet Ulun tarafından satıldı.

15 Kasım’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım’da özel çekiliş olarak yapılıyor.1 Milyon 500 Bin TL’lik büyük ikramiye ile çıkana kadar gerçekleşecek olan çekilişin biletleri 10 Ekim 2022 Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.

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