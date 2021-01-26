Saner: Üst Komite yeniden değerlendirecek

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi önerileri sonrasında sabahın ilk saatlerinde açıklama yaptı. Saner, “Üst Kurul yeniden toplanacak, karar üretecek, Meclis’te bu kararları (salı) açıklayacağız” dedi.

Başbakan Saner, toplantıya Üst Komite’yi de davet ettiklerini belirtti. “Komite yarın (salı) yeniden toplanarak karar üretecektir” diyen Saner, özellikle kış aylarında vaka oranının arttığına dikkat çekti. İnsanlığın Covid-19’dan yorulduğunu da belirten Saner, temaslıların komiteye bildirilmesinde de sıkıntılar yaşandığını söyledi, “maske, mesafe, hijyen” önerisini yineledi, temaslıların da bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Bu süreci hep birlikte atlatacağız” diyen Saner, muhalefeti de bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.