Saner, UBP Meclis Grubu'yla bir araya geldi
Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner başkanlığında toplandı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Meclisi'ndeki grup odasında yer alan toplantının ardından Başbakan Ersan Saner, basına açıklama yapacak.
Başbakan Saner, bugün öğle saatlerinde UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.
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Etiketler : meclis, istifa, UBP-YDP-DP