Saner: Pasaport kararına üzüldüm, düşmanca

Başbakan Saner Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun pasaport kararını yorumladı, “üzüldüğünü” belirtti.

Başbakan Saner “Üzülerek buradan karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Alınan kararlarda Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte tartıştıktan sonra kamuoyuna açıklayıcı bilgiler sunacağız. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin düşmanlık adına yapılan bu kararı düşünmesini temenni ediyorum” dedi.

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