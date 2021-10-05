Saner: Kuraklıkta 36 bin dönüm arazi için 74 Milyon 259 bin TL ödeme

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yaptı. Saner kuraklıkla ilgili 36 bin dönüm arazi için 74 Milyon 259 bin TL ödeme yapılmasını kararlaştırıldığını açıkladı.

Saner alınan karar gereği bu akşamdan itibaren off licence ve benzeri dışındaki diğer işletmelerin 01.00'de kapanması gerektiğini söyledi.

Saner küçük esnafa Türkiye’nin de desteğiyle kısmi hibe programlarına devam edeceklerini ifade ederek “Vereceğimiz 11 milyon TL’lik hibe programının 3 milyon TL’si sanayicilere, 3 milyon TL’si tarımsal işletmelere, 3 Milyon TL’si turizm sektörüne, 2 Milyon TL’si de genç girişimlere verilecek” dedi. Genç girişimcilerin 8 Ekim’den itibaren bu hibe programına başvurabileceğini söyleyen Saner hibelerin ülke ekonomisine katkı yapacağını anlattı.