Saner: “Bankalardaki mevduatlarla ilgili bir karar olmayacak”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “covid-19 salgın sürecinin ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili her hangi bir kararın olmadığını ve olmayacağını ” vurguladı.

Başbakan Saner basından gelen konuyla ilgili sorular üzerine bir açıklama yatı.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Ekonomi ve Enerji Bakanımızın bugün yaptığı bir açıklama ne yazık ki yanlış anlaşılmıştır. Kendisi bu yanlış anlamayı düzeltmiştir ancak basından gelen sorular üzerine şu hususları vurgulamakta fayda görüyorum:

Hükümetimiz bir taraftan kovid-19 salgının ülkemizdeki etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çaba içerisine girerken diğer taraftan da salgının sosyo-ekonomik yaşantımıza getirdiği sıkıntıların aşılması için tüm kesimlerle diyalog halinde yeni bir paket üzerinde çalışmaktadır.

Hedefimiz kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlar ortaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmemek, sektörlerimizde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır.

Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır.

Bu hafta içinde alacağımız kararlarla inanıyoruz ki kovid-19 salgınını bir süre sonra kontrol alıp yeniden açılma sürecine girmekle, Anavatan Türkiye’nin desteği ve imzalayacağımız 2021 yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile makro ekonomik dengeler yeninden oluşacak ve ülkemiz ekonomisini düzlüğe çıkaracağız.

Halkımızdan beklentimiz bu zor günlerde, yardımlaşma, dayanışma, birlik beraberliğimize daha fazla önem verilmesi ve kovid-19 salgını atlatmamız için alınan önlem ve kararlara uyumasıdır.

Herkese sağlıklı, mutlu yarınlar diler saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Arıklı: "Yanlış anlaşıldı"

Başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV'de yaptığı açıklamanın yanış anlaşılmalara neden olduğunu ifade etti. Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

“Genç TV de Ekonomik önlemlerle ilgili yaptığım bir açıklama yanlış anlamalara sebebiyet vermiştir.

Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur.

Merkez Bankamız zaten gereken her türlü tedbiri almakta ve alınacak olan tedbirlere imkanları ölçüsünde destek vermektedir.

Söylediğim özetle şudur; "KKTC Ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne tek başına sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez..."