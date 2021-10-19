Saner: “26 Aralık ifadem olmadı”

Erken seçim tarihi belli olması üzerine muhalefet ile seçim yasakları konusunda uzlaşıya varılmadığını anlatan Saner, koşulların değiştiğini ifade etti.

Saner, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“O hafta hükümet vardı, şimdi istifa ettik, hükümet yok, koşullar değişti. Bu arada geçmesi gereken yasalar ve aflar var, bunları değerlendirdik. Ama bu kez de muhalefet bir erken seçim tarihi olmadan bunları değerlendirmeyeceğini söyledi.

Bugün öğlen zaten Cumhurbaşkanı ile de görüşeceğiz, tavrını göreceğiz. Parlamentoda değişik hükümet modelleri varsa ki uygulamada bunu pek mümkün görmüyorum ama seçim tarihiyle ilgili olarak da çok değişik senaryolar ortaya konulabilir. UBP olarak tavrımızı Cumhurbaşkanlığı görüşlerinin paylaşmasının ardından grup toplantımız sonrasında paylaşacağız. 26 Aralık ifadem olmadı. Aralığın son haftası ile Şubatın ilk haftası arasında seçimin yapılmasını zikrettim.”

Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?

“Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?” sorusunu da yanıtlayan Saner, “Netleşmeyen bir durum için net bir tavır ortaya koymamız doğru olmaz. Bugün yapılacak olan görüşmelerden sonra belli olacak.” dedi. Saner, Meclis’in toplanıp toplanmamasıyla ilgili ise “Meclis’in toplanıp toplanamayacağı da bunlardan sonra belli olacak.” yorumunu yaptı.

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