Siyasi kriz / Danışma Kurulu'nda uzlaşı yok: "Hükümet seçim tarihi önermedi"
Meclis’te UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından toplanan Danışma Kurulu'ndan uzlaşı çıkmadı.
Meclis’te UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından toplanan Danışma Kurulu'ndan uzlaşı çıkmadı.
Hükümet toplantıda erken seçim tarihiyle ilgili somut öneri getirmedi, muhalefet buna sert tepki gösterdi.
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından bugün Meclis Danışma Kurulu toplandı.
Toplantıda, erken seçim tarihine ilişkin uzlaşı aranacak, Meclis'te öncelikli olarak görüşülecek yasa çalışmaları konuşuldu.
Saat 10.30'da başlayan toplantıya Başbakan Ersan Saner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Milletvekili Tolga Atakan, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Cemal Özyiğit katıldı.
"Erken seçim tarihi önermediler"
Toplantının sonuçsuz kalmasının ardından siyasi parti temsilcileri açıklama yaptı. Muhalefet hükümetin toplantıya somut erken seçim tarihi önerisi ile gelmemesine tepki gösterdi.