Sanayi Odası: “Bıçak artık reel sektörün kemiğine dayandı”



Sanayi Odası, ekonomik eşitsizliğe karşı "bıçak artık reel sektörün kemiğine dayandı" açıklamasını yaptı, ekonomik paketten hiçbir fayda görmediklerini belirtti.



"Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir" diyen Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, "Reel sektörün yok olmasına ramak kalmıştır" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama

Pandemi nedeniyle kapanmalar sağlık açısından yarar sağlayacaktır. Ancak, kapanmalar nedeniyle alınan kararlarda reel sektör ile ilgili ekonomik önlemler de eş zamanlı açıklanması gerekirdi. Bu olmadığında ve gözden kaçırıldığında reel sektörde çok büyük sıkıntılara yol açacaktır.

Öyle ki, artık bıçak kemiği zorlar durumdadır. Reel sektörün kendi içinde belirli sorumlulukları vardır. Bunlar; çalışanları, işletme giderleri, gelir kayıpları, tahsilat sorunları, ödemekle yükümlü oldukları şeyler gibi. Buna bir de tuz biber eken olgu, hükümet edenlerin reel sektörden zamansız ve acımasız maddi beklentileri eklenince, durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Açıklanan ekonomik paketten bir fayda görmeyen reel sektörün dayanma noktası bertaraf edilmiş durumdadır. Sabırlar artık gerçekten tükenmiş durumdadır. Bu düşüncesizce hareketler bizleri toplumsal çatışmanın eşiğine sürüklemektedir.

Ekonominin, reel sektörün bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir. Reel sektörün yok olmasına ramak kalmıştır. Bilinmelidir ki, eğer reel sektör gözden çıkarılıp da uçurumdan aşağı atılacaksa, ipinin ucundaki kamu da peşi sıra gelecektir. Bu nedenle reel sektöre biraz saygı, dikkat ve taleplerine duyarlılık istersek çok şey istemiş olmayız.

Üretmezsek yok oluruz, üretmezsek kayboluruz, üretmezsek sizler de olmazsınız…