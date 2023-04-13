Sanatla yoğrulmuş bir hayat: Semral Öztan

Semral Öztan eğitimini 1978 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlayarak ülkeye dönüp öğretmenliğe başlamış.

Seramikle nasıl tanıştığını anlatan Öztan “Amacım resim bölümü bitirmekti, üniversitede seramik ile tanıştım ve ilgimi çekti, o günden beridir hayatımın bir parçası oldu” diyor.

Öztan öğretmenlik görevini yürütürken sanatına da devam etmek için kendi atölyesini açtığını söylüyor…

Son zamanlarda seramiğe birçok sanatseverin ilgi duyduğunu söyleyen Öztan, “İlk seramikçilik yıllarımda ülkemizde seramik pek bilinmiyor ve ilgi duyulmuyordu, seramik sanatını tanıtmak için çok uğraştık. Son yıllarda seramik çok popülerleşti” diyen Öztan, “Atölyesi olan öğrencilerim var öğrencilerimin başarıları beni gururlandırıyor” diyor…