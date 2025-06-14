Sanatçı Ersoy: “Dörtlü koalisyondan sonra cezaevinde bir daha tiyatro çalışması yapılmadı”

Duayen tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy, 2018 yılında CTP-TDP-HP-DP koalisyon hükümeti döneminde Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde genç mahkûmlarla birlikte yürüttükleri tiyatro projesini yıllar sonra hatırlattı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu tür rehabilitasyon amaçlı projelerin dörtlü koalisyonun ardından bir daha tekrarlanmadığını vurguladı.

“Bu düzenin kurbanları…”

Ersoy, “Bu bozuk, adaletsiz, eşitsiz düzenin hiç sorgulanmadığı, ama suça sürükleyip, mahkûm ettiği, hapse tıktığı birçok genç insan var mahpushanede” ifadeleriyle başladığı paylaşımında, üç ay süren tiyatro çalışmasında genç mahkûmlarla kurduğu bağa ve ortaya çıkan sahne deneyimine dikkat çekti.

Cezaevi avlusunda oyun sergilendi

2018 yılında Cezaevi avlusunda, mahkûmların ailelerinin ve bazı davetlilerin katılımıyla sahnelenen tiyatro oyunu, sanatı bir rehabilitasyon aracı olarak kullanan nadir örneklerden biri oldu. Ersoy, “Bu çalışma meslek yaşamımın en kutsal ve değerli işlerinden biriydi” diyerek, sürecin hem sanatsal hem de insani boyutuna vurgu yaptı.

“Her hukukçunun görmesi gerekir”

Ersoy, genç mahkûmların özeleştirilerini, hayata bakışlarını ve onları suça iten toplumsal koşulları yakından gözlemleme şansı bulduğunu belirterek, “Her hukukçunun bunu izlemesi, tanıması, empati kurması gerekir” dedi.

“Bir daha yapılamadı”

Dörtlü koalisyon hükümetinin desteğiyle hayata geçirilen bu örnek çalışmanın, hükümet değişikliğinin ardından bir daha tekrarlanmadığını dile getiren Yaşar Ersoy, sanatın dönüştürücü gücünün cezaevi gibi kapalı ve karanlık alanlarda ne denli etkili olabileceğini bir kez daha hatırlattı.