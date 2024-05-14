Sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türkiye'de tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

Gökçer, Türk sinemasına 1965'de “Taçsız Kral” adlı filmle giriş yaptı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.

Çok sayıda ödül kazandı 1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı.

"Yılan Hikayesi" gönüllerde taht kurdu 1999 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

Ödülleri

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü 1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü 1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü 1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü 1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü 1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

Film ve dizileri

1965: Taçsız Kral 1967: 501 Numaralı Hücre 1967: İçli Kız Funda 1972: Damdaki Kemancı 1973: Anneler Günü 1980: IV. Murat 1981: Bağdat Hatun 1988: Önce Canan 1991: Elif Ana 1999: Yılan Hikayesi (dizi) 2003: Patron Kim (dizi) 2005: Çat Kapı (dizi) 2008: Hoşçakal Güzin 2017: İstanbul Kırmızısı (film)