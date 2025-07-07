SAMTAY'ın Gazimağusa’daki merkezinde çocuklara ebru eğitimi verildi

Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı'nın (SAMTAY), Gazimağusa’daki merkezinde çocuklara ebru sanatı eğitimi verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ebru tekniklerini öğrenerek kendi desenlerini oluşturdu.

Açıklamada, bu tür sanatsal etkinliklerin çocukların el becerilerini geliştirmesinin yanı sıra özgüven kazanmalarına katkı sağladığı ifade edildi.