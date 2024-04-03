Sami hayati tehlikeyi atlattı, kaza zanlısı teminatla serbest

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan D.Y.Ü. teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Sevinç’in 72 saat sürecek bir ameliyata girdiğini, hayatını tehlikeyi atlattığını söyledi.

Mahkeme, zanlının teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mahkemede olayı anımsatan polis, 27 Mart tarihinde, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, zanlının, yönetimindeki araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçtiğini belirtti.

Polis bu sırada, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığın belirtti.

Polis, Sevinç’in 72 saat sürecek bir ameliyata girdiğini, hayatını tehlikeyi atlattığını söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.