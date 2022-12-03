Salih Sami Coşar’ı uğurlamaya sevgi seli
Limasollu, Girne’nin tanınmış iş insanlarından, Leymosun Kültür Vakfı kurucularından ve Doğan Türk Birliği eski yöneticilerinden, Yeni Kıbrıs Partisi üyesi Salih Sami Coşar, bugün Girne’de sonsuzluğa uğurlandı.
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Limasollu, Girne’nin tanınmış iş insanlarından, Leymosun Kültür Vakfı kurucularından ve Doğan Türk Birliği eski yöneticilerinden, Yeni Kıbrıs Partisi üyesi Salih Sami Coşar, bugün Girne’de sonsuzluğa uğurlandı.
Kalbiyle ilgili geçirdiği operasyonlar sonrasında bir süredir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Coşar, dün akşam yaşamını yitirmişti.
Salih Sami Coşar, bugün Karaoğlanoğlu (Ayorgi) camideki ikindi namazını müteakip, toprağa verildi.
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