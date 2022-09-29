“Saldırı büyükse, direniş de büyük olacak”

Ertuğrul SENOVA

'Külliye' projesine nasıl "dur" denebileceğini tartışmak adına ülkedeki sol partilerin ortak çağrısıyla organize edilen "halk toplantısı" Lefkoşa'daki Kızılbaş Parkı'nda gerçekleşti, inşaat arazisinin işgal edilmesi ön plana çıktı.

Moderatörlüğünü Derya Beyatlı ve Gülden Karakaya'nın üstlendiği toplantıya yaklaşık 200 yurttaş katılım gösterdi.

İlk olarak vatandaşların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, son söz toplantı çağrısı yapan siyasi partilerin temsilcilerine verildi.

Vatandaşların inşaat alanının işgal edilmesi ya da iş araçlarının araziye girişinin engellenmesi gibi önerilerinin ön plana çıktığı toplantıda, siyasi polislerin yer alması nedeniyle siyasi parti temsilcileri, önerilerini kamuoyu önünde dile getirmek istemedi.

Toplantı boyunca ifade edilen önerilerin önce örgütler içerisinde, ardından da tüm siyasi partilerin bir araya geleceği değerlendirme toplantısında görüşülmesine ve eylem planının oluşturulmasına karar verildi.

Yurttaşların önerileri...

Amfi tiyatroda gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar teker teker görüşlerini aktardı, önerilerini sundu. Öneriler arasında; inşaat alanının işgal edilmesi, vekillerin Mecliste; belediyenin ise arazide hukuki mücadele vermesi, külliye inşaatının yasal izinlerinin araştırılması, iş araçlarının inşaat arazisine girişinin engellenmesi, daha sık ve daha güçlü bir şekilde sokağa çıkılması, arazide piknik ve benzeri etkinlikler yapılarak iş araçlarının çalışmasının engellenmesi, TC Lefkoşa Elçiliği’ne bizzat gidip, tepkinin dile getirilmesi ve iş makinelerinin araziden çıkartılarak, sökülen ağaçlar yerine derhal yeni ağaçlar dikmek yer aldı.

Toplantıda, Barolar Birliği adına açıklama yapan Aslı Murat, “Biz hukukçular olarak adım atmaya hazırız” dedi, külliyeye karşı çevrimiçi imza kampanyası başlatma kararı aldıklarını ifade etti. Külliyeye karşı mücadele sürecinde ‘baskılar’ olabileceğini söyleyen Murat, “Bu süreçte polisle ilgili başına bir şey gelen vatandaşların avukatlarla hızlı bir şekilde iletişime geçebilmesi adına bir grup oluşturulmasını öneriyoruz” dedi.

Harmancı: “Bize doyurucu, tatmin edici bir yanıt vermezlerse bu alanı mühürleriz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise “Bu işin hem siyasi hem de hukuki boyutları var” diyerek, belediye olarak Cumhurbaşkanlığına bir yazı yazdıklarını ve özetle “İnşaatla iligli hukuksal görüş verin. Aksi taktirde yetkimizi kullanırız” dediklerini ifade etti.

Harmancı, “Bize doyurucu, tatmin edici bir yanıt vermezlerse bu alanı mühürleriz” dedi.

“Ama şu var” diyen Harmancı, Lefkoşa için geçerli olan ‘Fasıl 96’nın, devlet binalarının ruhsattan muaf tutulma pozisyonunun bulunduğunu anımsatarak, “Ancak belediyeler yasasında, bu konudan muaf değiller. Bu konuyu barolarla görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

“Biz üzerimize düşeni elbette yapacağız ama halk olarak da arkasında durmalıyız”

“Siyaseten, kendimizi bütünleyemezsek başarılı olamayacağız” diyen Harmancı, “Şu an, bu toplantı devam ederken, TV başında dizi izleyen, yemek programı izleyen insanların kanına girmemiz lazım” vurgusu yaptı.

Harmancı, “Biz üzerimize düşeni elbette yapacağız ama halk olarak da arkasında durmalıyız” dedi.

Yurttaşlar ve sivil toplum örgütlerinin konuşmalarının ardından, toplantı çağrısında bulunan siyasi partilerin temsilcilerine söz verildi.

Kanatlı: “Daha önce de başardık, şimdi de başarabiliriz”

YKP adına konuşan Murat Kanatlı, “Daha önce de başardık, şimdi de başarabiliriz” diyerek, “Arazideki ağaçlar kesildi diye inşaat durmayacak şeklinde bir konu yok” dedi.

“Bu inşaatta iki bina yapılıyor” diyen Kanatlı, “Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanlığı sembolik bir binadır. Yapılacak olan bina, bunun için büyüktür. Çünkü getirilmek istenen, başkanlık rejimidir. Bunu durdurmak zorundayız. Ya bir arada olacağız ya da yenileceğiz. Bu mücadelede faşistlere tek bir arkadaşımızı vermeden bu kavgayı kazanacağız. Yoksa bizi karanlık günler bekliyor” şeklinde konuştu.

Korkmazhan: “Önerilerimizi şimdi paylaşmayacağız”

Sol Hareket adına konuşan Abdullah Korkmazhan ise sol örgütler olarak bugün bir toplantı gerçekleştirip eylemlilik sürecini planlayacaklarını ifade etti.

Korkmazhan, “Sol Hareket olarak somut önerilerimiz var. Bunları yarın paylaşacağız. Çünkü şu an burada, en az bizim kadar siyasi polisler de var. Bu yüzden önerilimizi şimdi paylaşmıyoruz” dedi.

Rahvancıoğlu: “Emeğe, emekçilere ve halka yaslanmak dışında bir şansımız yok”

Bağımsızlık Yolu adına konuşan Münür Rahvancıoğlu ise, “Bizler Bağımsızlık Yolu olarak her türlü bedeli ödemeye hazırız, bizim için sıkıntı değil” dedi.

Mücadele sürecinde sermayedarlara sırt dayanmaması gerektiğini, bunun, sermayenin yaptığı açıklamalarla ortaya çıktığını ifade eden Rahvancıoğlu, “Emeğe, emekçilere ve halka yaslanmak dışında bir şansımız yok. Eğer bu bizim irademize saldırıysa, bilmeliyiz ki bundan sonrası da gelecek. Bu mücadeleyi halka ne kadar anlatırsak, bir sonraki saldırıda daha güçlü hareket edebileceğimizi bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Atlı: “Öyle bir eylem gerçekleştirmemiz gerek ki...”

Birleştirkleri açıklanan TDP ve TKP adına konuşan Mine Atlı ise, “Öyle bir eylem gerçekleştirmemiz gerek ki, olası bir durumda kulliyenin inşa edilmesi halinde yanından geçtiğimizde ‘ben gerçekten de elimden geleni yaptım’ diyebilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Akansoy: “Halk büyük bir saldırıyla karşı karşıya”

Cumhuriyetçi Türk Partisi adına konuşan Asım Akansoy ise “Yapılan öneriler çok önemli, tümünü kaydettik” diyerek, müdahaleye karşı bir dayanışma ağı kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Her örgütün kendine özgü bir siyaset anlayışı olduğunu ifade eden Akansoy, “Halk büyük bir saldırıyla karşı karşıya. ‘Biz’ duygusunu halka yansıtarak başarabiliriz. Bizim burada buluşmamız önemli ama buradan kol kola çıkıp ‘evet, biz birlikteyiz’ diyebilmeliyiz” dedi.

“Saldırı büyükse, direniş de büyük olacak”

Akansoy, “Saldırı büyükse direniş de büyük olacak diyebilmeliyiz. Yeter ki ortak görüşü sağlayabilelim. Ne zaman ki binleri eyleme çekebiliriz, o zaman bir başarı söz konusu olacak” şeklinde konuştu.

Toplantı çağrısında bulunan sol partiler şöyle: