Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkanı ve Adayı Dr. Süleyman Uluçay, Yenişehir Spor Kulübü ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Her iki ziyarette de ilgiyle karşılanan Dr. Süleyman Uluçay, geride kalan 4 yıllık görev süresinde hayata geçirilen icraatları ve yeni döneme ilişkin projelerini paylaştı. Uluçay'a ziyaretleri sırasında CTP belediye meclis üyeliği adayları da eşlik etti.

Salamis Kent Meydanı, Nisan 2027'de tamamlanacak

Ziyaretlerde kentteki kamusal alan ve spor yatırımlarına değinen Uluçay, Sakarya (Salamis) Kent Meydanı Projesi'nin tarihini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Salamis Yolu'nda bisiklet yolları ve güvenli kaldırımlarla başlattığımız insan odaklı dönüşümü; spor, oyun, dinlenme ve yeşil alanları bir araya getiren Sakarya (Salamis) Kent Meydanı Projesi ile Nisan 2027'de tamamlayacağız. Bu projeyle şehrimize yepyeni bir yaşam alanı kazandıracağız."

"Tenis Kompleksimiz büyüyor, Mahalle Sahaları yenileniyor"

Mağusa'yı daha aktif ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için spora yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Uluçay, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlgili kurumlarla iş birliği içinde 6 kortluk ilk etabını tamamladığımız Yeni Tenis Kompleksi ile Juniors Bowl 2026 turnuvasına ev sahipliği yaptık; merkez kort, padel ve beach tenis sahalarının yer alacağı devam etaplarını da hayata geçireceğiz. Karakol, Harika, Baykal, MAGEM Sakarya ve Kent Park sahalarını yenilerken kulüplerimize ulaşım desteği sağlamayı, DAÜ ve federasyonlarla düzenlediğimiz anı ve plaj voleybolu turnuvalarıyla gençlerimizi sporla buluşturmayı sürdürdük."