Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Sarı, İspanya ve Japonya’da gerçekleştirilen uluslararası kongrelerde bilimsel çalışmalarını sunarak DAÜ’yü temsil etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Sarı, ortopedi ve travmatoloji alanındaki araştırmalarını farklı ülkelerden akademisyen ve sağlık profesyonelleriyle paylaştı.

Madrid’te çoklu travma hastalarına ilişkin bulgular paylaşıldı

İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen European Orthopaedics Research Society (EORS) Madrid 2026 Kongresi’ne katılan Sarı, “TOTBİD–TOAK: Ortopedik Travmada Translasyonel Gelişmeler: Enfeksiyon Biyolojisinden Kalça Koruyucu Yaklaşımlara ve Çoklu Travma Bakımına” başlıklı panelde sözlü bildiri sundu.

Sarı, “Ortopedik Yaralanması Olan Çoklu Travma Hastalarında Etkili Faktörler: Tek Merkezli Bir Çalışma” başlıklı sunumunda, Adana Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran çoklu travma hastalarına ilişkin araştırmasının bulgularını aktardı.

Çoklu travma hastalarında komplikasyon riskini artıran parametrelerin incelendiği araştırmada, hastalara en uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesine katkı sağlanması ve hastaların mümkün olan en az komplikasyonla günlük yaşamlarına dönmelerinin desteklenmesi amaçlandı.

Kyoto’da nadir görülen bir olgunun tedavi süreci paylaşıldı

Sarı, Japonya’nın Kyoto kentinde gerçekleştirilen Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) Kyoto 2026 Kongresi’nde ise “Our Experience with a Very Rare Condition, Isolated Lateral Subtalar Dislocation” başlıklı e-poster sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumda, literatürde nadir görülen izole lateral subtalar çıkığın cerrahi müdahale olmadan tedavi edildiği bir olgu üzerinden klinik deneyimler paylaşıldı.

Güzoğlu: “Uluslararası bilimsel paylaşımı önemsiyoruz”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, bilimsel araştırmaların uluslararası platformlarda paylaşılmasının tıp eğitimi ve klinik uygulamalar açısından önem taşıdığını belirterek, “Akademisyenlerimizin araştırmaları ve klinik deneyimleriyle uluslararası bilimsel toplantılara katkı sunmalarını önemsiyoruz. Dr. Barış Sarı’yı çalışmalarından dolayı kutluyor, bilimsel üretkenliğinin devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kılıç: “Bilimsel çalışmalar DAÜ’nün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlıyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise üniversitenin araştırma birikiminin uluslararası alanda paylaşılmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, “Akademisyenlerimizin farklı ülkelerde gerçekleştirdikleri bilimsel sunumlar, üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne ve bilgi paylaşımına katkı sağlıyor. DAÜ’yü İspanya ve Japonya’da temsil eden Dr. Barış Sarı’yı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.