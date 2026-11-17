Mağusa’dan Mersin’e gitmek üzere yola çıkan ancak Karpaz açıklarında arızalanan Şampiyon Melekler isimli yük ve yolcu gemisi Mağusa Limanı’na doğru çekiliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Murat Salel'den elde edilen bilgiye göre, Filo Jet Denizcilik tarafından işletilen gemide sabah saat 05.00 sıralarında motor arızası yaşandı.

Salel, Söndüren-10 isimli römorkör tarafından Mağusa Limanı’na çekilmekte olan geminin akşam saatlerinde limana ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Gemide yangın veya başka bir olumsuzluk yaşanmadığına dikkat çeken Salel, yolcuların güvende olduğunu ve herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmadığını belirtti.