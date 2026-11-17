Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette İncirli’ye milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti. Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü ve dernek üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, Erenköy Direnişi ve emekli astsubayların deneyimleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette özellikle uzman askerlerin sivil işçiliğe geçerken yaşadıkları mağduriyetler ele alındı.

Ziyarette dernek binasını gezen İncirli, burada sergilenen tarihi fotoğrafları, belgeleri, madalyaları ve plaketleri inceledi. Derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi alan İncirli, Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği mücadelelerin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Erenköy Direnişi’ne ilişkin anıların da paylaşıldığı görüşmede İncirli, babasının o dönemde kaleme aldığı mektupların yıllar sonra kendisine ulaştığını anlattı.

Görüşmede özellikle uzman askerlerin sivil işçiliğe geçerken yaşadıkları maaş düşüşü ve uzman askerlik dönemine ait kıdem tazminatlarını sivil işçiliğe geçtiklerinde alamamaları ele alındı. Ayrıca 2011 sonrası uzman askerlerin kıdem tazminatlarına ilişkin mevzuatta düzenleme yapılmasına rağmen, söz konusu tazminatların hükümet tarafından ödenmemesi de gündeme getirildi.

İncirli: Uzman askerlerin yaşadıkları mağduriyetleri biliyoruz

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Uzman askerlerin, sivil işçiliğe geçerken yaşadıkları mağduriyetleri ve 2011 sonrası uzmanların kıdem tazminatı sorunlarını biliyoruz. Kıdem tazminatlarının ödenmesi dahil, özlük haklarının iyileştirilmesi, maaş farklarının giderilmesi yönündeki çalışmalarımızı tamamladık” dedi. Uzman askerlerin farklı istihdam biçimlerinde karşılaştıkları sorunlara da değinen İncirli, “Uzman askerlerin uzmanlıktan sivil işçiliğe, uzmanlıktan astsubaylığa geçerken veya doğrudan sivil işçi olarak istihdam edilenlerin sorunlarını biliyoruz. Tümünü gidermek için hazırlığımızı yaptık” ifadelerini kullandı. Ayrıca İncirli, “Sözleşmeli Güvenlik Kamu çalışanlarının da yaşadıkları mağduriyetlerin farkındayız. Bu insanlarımızın da haklarını kamu ile eşitlenmesi için çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Ziyarette son olarak Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye ve milletvekili adaylarına rozet takdim etti ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.