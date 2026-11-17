Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 7-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Uluslararası Sanat Çalıştayı düzenlendi. Uluslararası Sanat Çalıştayı, bölgenin sanat dünyasıyla buluşmasına önemli katkı sağladı. Farklı ülkeden 10 sanatçının katıldığı çalıştayda ressamlar, Lefke ve çevresinin doğal güzelliklerinden, tarihinden ve renklerinden esinlenerek de eserler üretti.

Çalıştay süresince ortaya çıkan eserlerin sanatseverlerle buluşturulduğu serginin açılışı, LAÜ Hukuk Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi. Serginin açılışına LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Uluslararası Sanat Çalıştayı Sergisi’nde eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Küratörlüğünü Prof. Dr. Aysun Altunöz üstlendiği uluslararası sergide; Alexandre Osipov, Aysun Altunöz, Ethem Baymak, Gabriele Schaffartzi, Mehmet Hacıfettahoğlu, Olga Eren, Özcan Kandemir, Sabri Öztürk, Şükrü Aslışen ve Teymur Ağalıoğlu’nun eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı sanatsal ifade biçimlerini, özgün yaklaşımları ve sanatçıların yaratıcı bakış açılarını bir araya getiren sergi, katılımcılara farklı sanat anlayışlarını keşfetme fırsatı sundu. Sanatın evrensel ve birleştirici gücünü ön plana çıkaran “Uluslararası Sanat Sergisi”, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olarak gerçekleştirildi.