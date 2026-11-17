Polis, pazar günü hayatını kaybeden 76 yaşındaki Kadri Şah’ın ölüm sebebinin “kalp damar rahatsızlığı” olduğunu belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’deki evinde ölü bulunan Şah'ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp damar rahatsızlığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Ercan’da uyuşturucu madde tasarrufundan 1 tutuklu

Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde şüpheli görülen S.B.’nin (E-36) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, S.B.’nin tasarrufunda, içerisinde yaklaşık 0,2 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunup, emare olarak alındı. S.B. tutuklandı.

Güzelyurt’ta uyuşturucu madde tasarrufundan 2 tutuklu

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün saat 17.30 sıralarında devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen A.N.’nin (E-22) kullanımındaki, H.U.’nun (E-24) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Eğlence mekânında darp… 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekânında, cumartesi saat 03.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.M.(E-19), B.G.G.’nin (E-24) yüzüne yumruk vurdu. Yere düşen B.G.G.’nin sağ el bileği kırıldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.M. tespit edilerek, tutuklandı.

Marketten makyaj temizleme suyu çalan şahsa yasal işlem

Mağusa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete cumartesi müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs, makyaj temizleme suyu çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.L.(K-30) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.