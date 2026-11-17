Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu Yeniboğaziçi ile Mormenekşe’de ev ev gezerek yurttaşlarla buluştu. Ziyaretlerde ileri yaştaki yurttaşlara yönelik projelerini anlatan Oyuncu, Yaşlı Acil Danışma Hattı kuracağını ve evde sağlık hizmetlerini etkin hale getireceğini açıkladı.

Şemsi Oyuncu, milletvekilleri, belediye meclis üyeler ve adaylarla birlikte Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’de saha ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerde yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan CTP heyeti, bölge halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Yurttaşlar, CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılı ve kaliteli hizmet anlayışının önce bölgelerine, ardından tüm ülkeye yayılması gerektiğini belirterek hem yerelde hem de genelde CTP iktidarına tam destek vereceklerini ifade etti.

Oyuncu: Beldemizi karış karış dolaşıyoruz

Şemsi Oyuncu, beldeyi karış karış dolaştıklarını ve her yurttaşın elini sıktıklarını söyledi. Yurttaşların dertlerini dinleyip çözüm önerilerini anlattıklarını ifade eden Oyuncu, bölge insanının ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve yükselişlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Oyuncu, bölge halkının CTP'nin yerel yönetimlerdeki markalaşmış hizmet anlayışının beldelerinde de hayat bulmasını istediğini dile getirdi.

Ziyaretler sırasında projelerine ilişkin yurttaşlara bilgilendirmelerde bulunan Oyuncu, beldelerindeki ileri yaştaki yurttaşların sosyal ve sağlık ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğini belirtti. Oyuncu, 65 yaş üzerindeki yurttaşların fiziksel ve sosyal etkinliklere katılımını destekleyeceğini ifade etti.

“Kuşaklar arası iletişimi güçlendireceğiz”

Şemsi Oyuncu, sağlık kontrolleri ve kişisel bakım hizmetlerini yeniden düzenleyerek daha etkin hale getireceklerini söyledi. Oyuncu, kuşaklar arası iletişimi güçlendirecek programlar düzenleyeceklerini ve yaşlı bakımına yönelik eğitimler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Şemsi Oyuncu, büyüklerin sosyal yaşamdan kopmaması için geziler, hobi kursları ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı. Oyuncu, evde sağlık hizmetleri, fizik tedavi, hemşirelik ve psikolojik destek hizmetlerine erişimi geliştireceklerini vurguladı. Şemsi Oyuncu, büyüklerin ruh sağlığını korumak, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek amacıyla Yaşlı Acil Danışma Hattı oluşturacaklarını dile getirdi. Oyuncu, büyüklerin anılarını ve yaşam deneyimlerini kayıt altına alarak beldenin sözlü tarihini oluşturmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.