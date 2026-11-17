TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, engelli bireylerin istihdamı, sosyal güvenceye erişimi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Çeler, Çalışma Bakanlığı döneminde hazırladıkları özel sektörde engelli istihdamına yönelik teşvikleri geliştireceklerini belirterek, “Engelli bireylerin yalnızca yardımlarla değil, çalışarak ve sosyal güvenceye kavuşarak yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyoruz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, istihdam, sosyal güvence ve toplumsal yaşama katılım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Çeler: “Engelli istihdamına yönelik teşvikleri geliştireceğiz”

Ziyarette konuşan Çeler, Çalışma Bakanlığı döneminde dernekle önemli projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, özel sektörde engelli bireylerin istihdamını artırmak amacıyla ek maaş desteği düzenlemesi hazırladıklarını söyledi.

Çeler, “Amacımız engelli bireylerin sosyal güvenlik çatısı altına girmeleri, emeklilik hakkı kazanmaları ve yalnızca engelli maaşına bağımlı kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleriydi. Yeniden göreve geldiğimizde bu teşvikleri daha ileriye taşımak en önemli görevlerimizden biri olacaktır” dedi.

“Kamu istihdamında fırsat eşitliği sağlanmalı”

Engelli bireylerin kamu istihdamında karşılaştıkları sorunlara da değinen Çeler, sınav sistemlerinin dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

TDP'nin sosyal demokrat politikaları doğrultusunda engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşamda eşit haklara sahip olmasını savunduklarını ifade eden Çeler, erişilebilir yaşam alanları, sosyal güvence ve fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekti.

Çeler, “Önümüzde ciddi bariyerler var. Sadece fiziksel engeller değil, zihinsel engeller de vardır. Zihinsel engelleri ortadan kaldırmak bizlerin, fiziksel engelleri kaldırmak hepimizin görevidir. Biz bunun mücadelesini geçmişte verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çeler ayrıca, bakanlığı döneminde hastanelerde hasta bakıcı istihdamına yönelik dernekle yürüttükleri çalışmanın sonraki dönemde devam ettirilmediğini belirterek, bu alandaki sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kibrit: “Engelli bireyler sosyal güvenceye kavuşmalı”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise engelli bireylerin toplumun her alanında eşit ve özgür biçimde yer alabilmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Çeler'in Çalışma Bakanlığı döneminde özel sektörde engelli istihdamına yönelik hazırlanan teşviklerin önemine dikkat çeken Kibrit, engelli bireylerin yalnızca nakdi yardımlarla yaşamlarını sürdürmesinin yeterli olmadığını söyledi.

Kibrit, “Bizim temel mücadelemiz engelli bireylerin istihdam edilerek sosyal güvenlik ve ihtiyat sandığı kapsamına alınmasıdır. Çünkü verilen yardımlar hem geçim için yeterli değildir hem de ailelerine kalıcı güvence sağlamamaktadır” dedi.