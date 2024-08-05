Sakiler, Merit Royal Diamond’da konser verdi

Yaz konserlerini devam ettiren Merit Royal Diamond Otel’de ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kendilerine özgü tarzlarıyla arabesk müziğe farklı bir soluk getiren Sakiler Grubu, Cumartesi akşamı ilk kez Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı.

İlk single çalışmaları olan “Dünyadan Uzak” parçası ile müzik dünyasında büyük bir başarı yakalayan Sakiler, coşku dolu Diamond konserinde kendi parçalarının yanı sıra Türk müziğinin en sevilen şarkılarını bini aşkın müziksever ile hep bir ağızdan söyledi. Geniş repertuvarları ve enerjik sahne performansları ile büyük beğeni toplayan başarılı grup, Diamond sahnesinde yaklaşık iki saat boyunca şarkı söyledi.

Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan Sakiler Grubu, konser sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kısa bir röportaj verdi. Kıbrıs konserlerinden ayrı bir keyif aldıklarını ve Merit Royal Diamond konserindeki yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Sakiler, yazın çok yoğun geçtiğini ancak bu yaz ailelerine daha fazla zaman ayırabildiklerini ve dinlendiklerini de söyledi.

Stüdyo çalışmalarına devam ettiklerini ve iddialı bir proje hazırlığında olduklarını belirten Sakiler, Ekim ayında yeni albümlerinin çıkacağının müjdesini de verdi. Yeni projede, bu kez cover değil tamamen Sakiler şarkıları olacağını açıklayan grup üyeleri, sevenlerine ters köşe bir sürpriz yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.