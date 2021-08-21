Şair Karapaşaoğlu sağlık hakkı için eylem başlatıyor

Şair-Yazar Halil Karapaşaoğlu, Asya bebek sürecinde yaşananların kamusal sağlık hakkının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini savunarak, tek başına sağlık hakkı için eylem başlatacağını duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Karapaşaoğlu, Asya bebeğin hayatından Sağlık bakanı Ünal Üstel’in sorumlu olduğunu ifade ederek, “Başbakan Ersan Saner Asya Bebek için 10 Bin TL bağışta bulunmuş. Bu ülkenin sanatçılarından esnafına, işçilerinden antikacısına, öğretmeninden gazetecisine herkes Asya Bebek için çaba sarf ederken devletin bu duruma kayıtsız kalması KABUL EDİLEMEZ... Sağlık Bakanlığı Asya Bebeğin tedavi masraflarını karşılayıncaya kadar süresiz eylem başlatıyorum! Bu ülkede artık insan gibi yaşamak istiyorum! Bu ülkede parası olmadığı için çocukların ölüme terkedilmesini kabul edemiyorum!” dedi.

Karapaşaoğlu, tüm kamuoyuna başlatacağı sağlık hakkı eylemine destek olma çağrısı yaptı, açıklamasında “Her sabah bu pankart Lefkoşa'nın FARKLI yerinde açılacaktır! Şu an tek başımayım. Pankartımın bir ucundan tutmak isteyenler, Asya Bebeğin elinden tutacaktır” ifadelerini kullandı.

Şair Karapaşaoğlu, eylemlerinin tarih ve yerini de paylaştı:

“Pazartesi sabahı saat 06.30'da Citroen Işıklarında....

Salı sabahı saat 06.30'da Başbakanlık Işıklarında....

Çarşamba sabahı saat 06.30'da Terminal çemberinde...

Perşembe sabahı saat 06.30'da Hamitköy çemberinde....

Cuma sabahı saat 06.30'da Gönyeli çemberinde BEKLİYORUM...”

Karapaşaoğlu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

“ASYA BEBEĞİN HAYATINDAN SAĞLIK BAKANI ÜNAL ÜSTEL SORUMLUDUR! İNSANLARIMIZI SAĞLIK HAKKI İÇİN EYLEME ÇAĞRIYORUM!

Başbakan Ersan Saner Asya Bebek için 10 Bin TL bağışta bulunmuş. Bu ülkenin sanatçılarından esnafına, işçilerinden antikacısına, öğretmeninden gazetecisine herkes Asya Bebek için çaba sarf ederken devletin bu duruma kayıtsız kalması KABUL EDİLEMEZ...

Sağlık Bakanlığı Asya Bebeğin tedavi masraflarını karşılayıncaya kadar süresiz eylem başlatıyorum!

Bu ülkede artık insan gibi yaşamak istiyorum! Bu ülkede parası olmadığı için çocukların ölüme terkedilmesini kabul edemiyorum! Bu ülkede kendi çocukları ve torunları aynı hastalıkla karşı karşıya kaldıklarında bu parayı hemen bulacak olanlar söz konusu bizim çocuklarımız olunca bize çerez parası verip susmamız için eve yolluyorlar. BÖYLE BİR AŞAĞILAMAYI KABUL ETMİYORUM!

Eşitlik istiyorum! Adalet istiyorum!

Pankartımın üstünde "ASYA BEBEĞİN HAYATINDAN SAĞLIK BAKANI ÜNAL ÜSTEL SORUMLUDUR!" yazıyor.

Her sabah bu pankart Lefkoşa'nın FARKLI yerinde açılacaktır! Şu an tek başımayım. Pankartımın bir ucundan tutmak isteyenler, Asya Bebeğin elinden tutacaktır!

Çocuklarımızın bebeklerimizin sağlık hakkından tutacaktır!

Bu ülkede adalet, eşitlik isteyenlerin elinden tutacaktır!

Bu çağrı herkesedir. Bir bebeğin hayatı bir ülkedeki insanların insafına bırakılamayacak kadar DEĞERLİDİR! ÖNEMLİDİR! Devlet ülkesindeki bebeklere, çocuklara, insanlara karşı görevini yerine GETİRMELİDİR! Bu çığlığı büyütmek isteyen sağlığın insan hakkı olduğunu düşünen, bu düzene #artıkyeter diyen herkesi;

Pazartesi sabahı saat 06.30'da Citroen Işıklarında....

Salı sabahı saat 06.30'da Başbakanlık Işıklarında....

Çarşamba sabahı saat 06.30'da Terminal çemberinde...

Perşembe sabahı saat 06.30'da Hamitköy çemberinde....

Cuma sabahı saat 06.30'da Gönyeli çemberinde BEKLİYORUM...”