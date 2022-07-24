Sahte vize ile Ercan’dan çıktı, İstanbul’da yakalandı, geri gönderildi

Ercan’dan sahte vize ile çıkış yapıp İstanbul'da tespit edilerek Kıbrıs’ın kuzeyine geri gönderilen zanlı H.H.M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak zanlının "Resmi Sahte Evrak Düzenleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürmek ve Sahte Beyanla Kayıt Temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 22 Temmuz 2022 tarihinde, zanlının daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu Belçika vizesini Ercan Hava Limanında yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarını işlendiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün İstanbul Havalimanında tespit edilerek geri gönderildiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakları nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.