Sahte reçete soruşturması: 3 eczacı tutuklandı

Polis, ‘sahte reçete soruşturması’ kapsamında 3 eczacının daha tutuklandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, tutukluların bugün mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, saat 12:30'da tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaktır.”

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