Sahte reçete soruşturması: 3 eczacı tutuklandı
Polis, ‘sahte reçete soruşturması’ kapsamında 3 eczacının daha tutuklandığını açıkladı.
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Polis, ‘sahte reçete soruşturması’ kapsamında 3 eczacının daha tutuklandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, tutukluların bugün mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, saat 12:30'da tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaktır.”
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