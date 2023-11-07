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Sahte reçete soruşturması: 3 eczacı tutuklandı

Sahte reçete soruşturması: 3 eczacı tutuklandı

Polis, ‘sahte reçete soruşturması’ kapsamında 3 eczacının daha tutuklandığını açıkladı.

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Polis, ‘sahte reçete soruşturması’ kapsamında 3 eczacının daha tutuklandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, tutukluların bugün mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam üç eczacı bugün zanlı olarak tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, saat 12:30'da tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaktır.”

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“3 eczacının toplamda 89 sahte reçete sundukları tespit edildi”“3 eczacının toplamda 89 sahte reçete sundukları tespit edildi”

 

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